Varta weiter mit tiefroten Zahlen: Umsatz gesteigert

Tote Rinder und halbe Million Schaden nach Stallbrand Bei einem Stallbrand in Pfronstetten (Kreis Reutlingen) sind mehrere Rinder verendet. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf mindestens eine halbe Million Euro. Das als Stall und Heulager genutzte Gebäude war am Dienstagmorgen in Vollbrand geraten. Teile davon stürzten ein. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf benachbarte Häuser. Wie viele Tiere genau starben, war zunächst unbekannt. Weitere wurden verletzt. Die restlichen der 120 Rinder gelangten selbst ins Freie oder wurden von der Feuerwehr gerettet. Der Stall war einsturzgefährdet. Die Brandursache war zunächst unklar, die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Göppingen verpflichtet schwedischen Handballer Hallbäck Frisch Auf Göppingen hat zur kommenden Saison Ludvig Hallbäck als neuen Spielmacher verpflichtet. Der Schwede habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. Derzeit spielt der 23-Jährige in Dänemark für Bjerringbro-Silkeborg. Ludvig Hallbäck ist ein sehr spielstarker Rückraumspieler und zudem sehr ehrgeizig, sagte Trainer Markus Baur: Er spielt jetzt schon das dritte Jahr bei einem Spitzenclub in der dänischen Liga, hat dort viele Spielanteile und verkörpert den modernen Handball.