Varta-Chef: Umbau wird mehrere Jahre dauern

Betrunkener Autofahrer stößt mit Fahrzeug zusammen Ein betrunkener Autofahrer ist mit dem Fahrzeug eines 22-Jährigen, der noch ausweichen wollte, im Neckar-Odenwald-Kreis zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 22-Jähriger am Sonntag auf einer Landstraße bei Hüffenhardt unterwegs, als ihm ein anderes Auto in Schlangenlinien entgegenkam. Der 22-Jährige versuchte den Angaben zufolge noch auszuweichen und lenkte entgegen. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen.