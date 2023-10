Ganz gleich, ob die Musik an das Kennenlernen in der Disco erinnert oder an den Hochzeitstanz: Wohl jedes Pärchen hat einen gemeinsamen Song, der beim Hören die schönen Erinnerungen weckt. Ein Musikbild symbolisiert diese schöne Gemeinsamkeit perfekt und ist daher ein tolles, individuelles Geschenk zum Valentinstag. Sie wählen dafür einfach ein Pärchen-Bild aus, laden es bei Bilder.de hoch und fügen Ihren persönlichen Lieblingsmusiktitel oder auch einen Gruß in das Textfeld ein. In das zweite Textfeld können Sie dann einen Künstler oder eine Titelzeile schreiben. Anschließend fügen Sie den entsprechenden Link zum Song (zum Beispiel von Spotify oder YouTube) in die dritte Zeile ein. Es wird dann ein QR-Code für das Smartphone generiert, mit dem der Beschenkte oder die Beschenkte jederzeit diesen Song abspielen kann.

Das Musikbild kommt mit einem bruchsicheren Plexiglas und einem Holzaufsteller.

