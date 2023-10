Usedomer plant größtes Fischbrötchen der Welt

Mehr zum Thema

Verleihung Deutscher Umweltpreis: Steinmeier erwartet Die Klimaforscherin Friederike Otto und die Holzbau-Unternehmerin Dagmar Fritz-Kramer erhalten heute in Lübeck den Deutschen Umweltpreis. Zur Vergabe der mit insgesamt 500.000 Euro dotierten Auszeichnung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in der Musik- und Kongresshalle wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) erwartet. Der Umweltpreis ist nach Angaben der Stiftung eine der höchstdotierten Auszeichnungen in Europa. Er wird zum 31. Mal verliehen.