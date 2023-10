Uschi Glas über lesbisches Lindström-Paar: „Sehr modern“

Schauspielerin Uschi Glas (Zur Sache, Schätzchen) begleitet es mit Sympathie, dass im 100. Inga Lindström-Film am Sonntagabend zwei Frauen als Liebespaar im Mittelpunkt standen. Ich bin natürlich kein "Lindström"-Kenner, muss ich sagen. Aber mir ist das Buch sehr modern vorgekommen und in gewisser Weise sehr der Zeit geschuldet. Dass man sagt: Man muss sich jetzt auch mal öffnen dazu, dass es andere Beziehungen gibt. Nicht nur Mann und Frau, sondern eben gleichgeschlechtliche Beziehungen, sagte die 79-Jährige, die in dem Film Gaststar war, im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Uschi Glas weiter: Ich habe das auch natürlich bemerkt, dass man eben nicht mehr verschweigt oder so tut, als ob es das nicht gäbe. Sondern dass man damit offen umgeht, dass es selbstverständlich Liebe zwischen gleichgeschlechtlichen Menschen gibt - und warum auch nicht? In der am Sonntag ausgestrahlten Inga Lindström-Romanze Einfach nur Liebe waren Mersiha Husagic und Xenia Assenza das Film-Paar, um das sich alles drehte: als Kindheitsfreundinnen, die sich nach langer Zeit wiedersehen und sich ineinander verlieben.