US-Sängerin Beth Ditto wird zur Bielefeld-Expertin

Mehr zum Thema

Kritik an Friedensdemo: Zentralrats-Vize Lehrer sagt ab Der Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Abraham Lehrer, hat eine für Sonntag in Köln geplante Friedenskundgebung der Künstlerinitiative Arsch huh kritisiert. Lehrer, der auch Vorstandsmitglied der Synagogengemeinde Köln ist, sagte am Donnerstag seine Teilnahme an der Kundgebung ab. Der Aufruf zu der Veranstaltung sei problematisch, schrieb er am Donnerstag an die Organisatoren. Die Terrororganisation Hamas und die israelische Armee würden in dem Text auf eine Ebene gestellt. Das werde er nicht mittragen. Zuvor hatte der Kölner Stadt-Anzeiger (Freitag) berichtet.