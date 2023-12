US-Künstlerin Nan Goldin bei „ArtReview“ ganz oben

Ranglisten der Kunstszene zeigen häufig Entwicklungen und Einflüsse in der Szene auf. Die jüngste Version der „Power 100“-Liste des britischen Magazins „ArtReview“ fällt vergleichsweise divers aus.

Die US-Künstlerin Nan Goldin ist aus Sicht des britischen Magazins ArtReview aktuell die einflussreichste Figur der internationalen Kunstszene. Das in London erscheinende Magazin setzte die 70 Jahre alte Künstlerin und Aktivistin am Freitag an die Spitze der jährlich erscheinenden Power 100-Liste der wichtigsten Künstlerinnen und Künstler. Auf Platz zwei folgt die in Berlin lebende Künstlerin Hito Steyerl.

Die Power Liste ist eine Rangliste der hundert lebenden Persönlichkeiten, die Kunst prägen, schreibt das Magazin. Die Bedeutung solcher Listen - in der vergangenen Woche hatte das deutsche Magazin Monopol ein ebenfalls 100 Positionen umfassendes Ranking mit Isa Genzken an der Spitze vorgelegt - relativiert ArtReview selbst. Wer wo stehen soll, ist ein Thema, bei dem sich niemand wirklich einig ist. Was jemanden in London oder New York einflussreich macht, ist nicht unbedingt das, was jemanden in Lagos oder Kuala Lumpur einflussreich sein lässt, heißt es im Beitrag.