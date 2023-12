Urteil zur Amokfahrt in Trier überwiegend aufgehoben

Mehr zum Thema

Kita-Bau: Oberbürgermeister für einfachere Vergaberegeln Angesichts fehlender Plätze für Kita-Kinder und Schüler fordert der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase weniger starre Vergaberegeln für Bauprojekte. Kommunen müssten den Bau gleich mehrerer Kitas und Schulen im Block an einen Auftraggeber vergeben können, sagte der parteilose Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Auch die Vergabe an einen Generalunternehmer müsse wieder möglich werden. Es führe kein Weg an einer Entbürokratisierung vorbei.

Schneefall und gebietsweise glatte Straßen zu Start in Woche Zum Start in die neue Woche warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Schneefall und gebietsweise Glatteis in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Im Lauf des Vormittags setze von Westen her Schneefall ein, die Straßen könnten glatt werden, teilte der DWD am Montag mit. In tiefen Lagen seien zunächst 4 bis 6 Zentimeter Neuschnee möglich, im Bergland bis zu 10 Zentimeter. Im Hunsrück kann den Vorhersagen zufolge lokal mehr als 15 Zentimeter Neuschnee vom Himmel fallen.