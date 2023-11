Urteil zum Bundeshaushalt sorgt im Norden für Debatten

Mehr zum Thema

Drogenhandel in Hamburg: zwei Verdächtige festgenommen Wegen des Verdachts des Drogenhandels hat die Polizei am Mittwoch in Hamburg, Glinde und Barsbüttel (Kreis Stormarn) zwei Männer festgenommen und ein Dutzend Wohnungen durchsucht. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen des Rauschgiftdezernats und der Staatsanwaltschaft, wie die Polizei Hamburg mitteilte.