Urteil zu Zeugnisvermerken bei Legasthenikern

Mehr zum Thema

Bayerische Motorrad-Polizisten stoßen in Berlin zusammen Zwei Motorrad-Polizisten aus Bayern sind bei einem Hilfseinsatz in Berlin zusammengestoßen. Bei dem folgenden Sturz verletzten sich am Sonntag beide, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die beiden Polizisten aus Unterfranken waren mit ihren Dienstmotorrädern zur Unterstützung der vielen Polizeieinsätze am Wochenende bei Demonstrationen in Berlin. Am Sonntagmittag waren sie in der Straße An der Urania unterwegs und wollten wenden. Dabei soll das eine Motorrad das andere berührt haben, beide stürzten und ein Motorrad prallte gegen eine Werbetafel. Ein Polizist erlitt Hand- und der andere Kopfverletzungen.