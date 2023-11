Urteil wegen versuchter Steuerhinterziehung in Millionenhöhe

Mehr zum Thema

Tödlicher Reitunfall: Geldstrafe wegen fahrlässiger Tötung Nach einem tödlichen Reitunfall muss ein 77-jähriger Autofahrer eine Geldstrafe zahlen. Das Amtsgericht Winsen (Luhe) verurteilte den Mann am Dienstag wegen fahrlässiger Tötung zu 90 Tagessätzen zu je 65 Euro, wie die Direktion des Gerichts mitteilte. Der Senior räumte demnach ein, den Unfall verursacht zu haben.