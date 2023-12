Urteil wegen tödlichen Angriffs auf Hertha-Fan rechtskräftig

Mehr zum Thema

Stiller Protest auf einigen Weihnachtsmärkten in Sachsen Am Montag bleibt es auf vielen Weihnachtsmärkten still. Seit Monaten streiten Betreiber mit der Gema wegen gestiegener Musikkosten. Beim stillen Protest sind die Boxen aus und es gibt auch keine Hintergrundmusik.

Mehr Firmenpleiten in Sachsen im Jahr 2023 Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind auch für Unternehmen in Sachsen schwieriger geworden. Immer mehr Firmen müssen den Gang zum Insolvenzgericht antreten.