Urteil stellt Beschäftigungszeiten bei Abrufarbeit klar

Neues Forschungsgebäude an Universität Erfurt eingeweiht Knapp zwei Jahre später als geplant hat die Universität Erfurt ein neues Forschungsgebäude eingeweiht. Der rund 20 Millionen Euro teure Neubau bietet etwa 170 Arbeitsplätze auf 4000 Quadratmetern Fläche, wie die Universität am Mittwoch anlässlich der offiziellen Einweihung mitteilte. Ursprünglich hätte das Gebäude im Jahr 2021 fertig werden sollen. Wegen Unterbrechungen der Lieferketten im Bau während der Corona-Pandemie habe es aber letztlich erst im Sommer 2023 geklappt.

32-Jähriger am Bahnhof Rudolstadt von Güterzug erfasst Ein 32-Jähriger ist am Bahnhof Rudolstadt von einem Güterzug erfasst worden und gestorben. Der Zugverkehr in Rudolstadt wurde daraufhin von Mittwochmorgen bis zum Mittag vollständig eingestellt, wie die Bundespolizei mitteilte.