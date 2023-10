Urteil: Klimaaktivistin muss Einsatzkosten nicht zahlen

Eine Klimaaktivistin seilt sich von einer Brücke ab. Nach der Aktion wird sie mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Bezahlen muss sie den Einsatz nicht, urteilte ein Gericht.

Das Landgericht Stralsund hat gegen eine Klage des Landkreises Vorpommern-Rügen entschieden, der sich von einer Klimaaktivistin die Einsatzkosten für Rettungswagen und Notarzt erstatten lassen wollte. Das Gericht entschied am Mittwoch in einem zivilen Berufungsverfahren zugunsten der Klimaaktivistin und hob ein anderslautendes Urteil des Amtsgerichtes Greifswald auf. Es gebe keine hinreichende Grundlage, die Kosten in Höhe 1658 Euro geltend zu machen.

Als rechtliche Begründung für das Urteil verwies die Zivilkammer laut einer Gerichtssprecherin unter anderem auf das Rettungsdienstleistungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern. Dort sei im Gegensatz zu anderen Bundesländern kein Paragraf enthalten, wonach Privatpersonen diese Kosten zu trägen hätten. Zudem sei in dem vorliegenden Fall objektiv keine Notlage zu erkennen gewesen. Eine Revision ließ das Gericht nicht zu.

Bei dem Protest an der A20 bei Tribsees hatte sich am 27. November 2020 eine Klimaaktivistin von einer Brücke abgeseilt und ein Transparent angebracht. Rettungskräfte brachten die Demonstrantin zu Boden und gegen ihren Willen in ein Krankenhaus nach Stralsund. Die Kosten für Krankentransport und Notarzteinsatz wollte sich der Landkreis Vorpommern-Rügen von der Aktivistin erstatten lassen.

In erster Instanz hatte das Amtsgericht Greifswald der Klageforderung noch stattgegeben. Der Landkreis habe eine Dienstleistung für die Klimaaktivistin erbracht, hieß es damals zur Begründung. Der Notarzt habe aufgrund einer psychischen Auffälligkeit sowie einer Eigen- und Fremdgefährdung durch das Abseilen den Einsatz für notwendig erachtet. Diese Auffassung folgte das Stralsunder Landgericht nicht.