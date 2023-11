Urteil: Kindergeldantrag nicht über Anwaltspostfach stellen

Mehr zum Thema

Präsidium Einsatz: zentrale Steuerung bei Sicherheitslagen Die hessische Polizei wappnet sich mit der Zusammenführung ihrer spezialisierten Einheiten unter dem Dach des neuen Polizeipräsidiums Einsatz (HPE) für künftige Herausforderungen und Einsatzlagen. Bei einem Festakt im mittelhessischen Lich stellte Innenminister Peter Beuth (CDU) das neue Präsidium am Montag nach einer zweijährigen Umstrukturierung in den Dienst. Künftig könnten überregionale Sicherheitslagen zentral und aus einem Guss geführt werden, erklärte Beuth. Dabei würden auch die örtlich betroffenen Polizeipräsidien eingebunden.