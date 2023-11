Urteil im Prozess gegen ehemaligen Betreuer erwartet

Mehr zum Thema

Feuerwehr findet Leiche in brennendem Einfamilienhaus Beim Brand eines Einfamilienhauses im Landkreis Schaumburg hat die Feuerwehr einen Toten geborgen. Die Identität des Mannes war zunächst unklar. Ein Verkehrsteilnehmer hatte das Feuer am Sonntagfrüh in Rodenberg-Algesdorf bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Polizei mitteilte. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits im Vollbrand.