Urteil im Mordprozess gegen mutmaßliche Sektenführerin

Apotheken schließen erneut aus Protest Zu wenig Honorar, zu viel Bürokratie: Aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung schließen die Apotheken in Hessen heute bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Ihre Notfallversorgung für Patientinnen und Patienten soll aber genauso wie an einem Sonn- oder Feiertag hessenweit funktionieren.