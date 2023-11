Urteil im Freiburger Mordprozess gegen Pfleger erwartet

Mehr zum Thema

Schiff rammt Schleusentor: Wiederaufbau soll ein Jahr dauern Nachdem ein Gütermotorschiff ein Schleusentor bei Iffezheim (Landkreis Rastatt) gerammt und dadurch zerstört hat, wird der Wiederaufbau voraussichtlich ein Jahr lang dauern. Man müsse das beschädigte, 74 Tonnen schwere Schleusentor ausbauen und ein neues anfertigen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein am Montag mit.