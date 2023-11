Urteil gegen Trierer Bischof rechtskräftig: Schmerzensgeld

Mehr zum Thema

Theo Koll wird Kuratoriumsvorsitzender bei Aktion Mensch Der ehemalige Berlin direkt-Moderator Theo Koll steht künftig an der Spitze der Sozialorganisation Aktion Mensch. Das teilte die Aktion Mensch am Freitag in Bonn mit. Der langjährige ZDF-Journalist war erst im vergangenen Monat mit 65 in den Ruhestand gegangen. Es ist wichtiger denn je, dass wir uns in diesen politisch und wirtschaftlich angespannten Zeiten aktiv für Inklusion und für Vielfalt in unserer Gesellschaft stark machen, kommentierte Koll seine Wahl zum Vorsitzenden des Kuratoriums. Die Aktion Mensch leistet das jeden Tag - und ich freue mich, diese wichtige Aufgabe künftig unterstützen zu dürfen. Der ehemalige Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios wird sein Amt zum 1. Januar 2024 antreten. Koll löst damit Susanne Müller ab, die diese Rolle seit 2018 innehatte.

Brief vom flüchtigen Mörder? LKA prüft Schreiben Im Fall des Ende Oktober entflohenen verurteilten Mörders untersucht das Landeskriminalamt Baden-Württemberg einen angeblichen Brief von ihm. Wir prüfen ein Schreiben, sagte eine LKA-Sprecherin am Freitag auf Anfrage. Auf den Inhalt ging sie nicht ein. Über das Schreiben an einen Ex-Mithäftling haben die Badischen Neuesten Nachrichten zuvor berichtet.