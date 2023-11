Urteil erwartet gegen Eltern eines verletzten Kleinkinds

Mehr zum Thema

Binz: Pflegende Kinder und Jugendliche stärker unterstützen Sie pflegen Angehörige und kommen dabei selbst oft zu kurz: sogenannte Young Carer (englisch: junge Pfleger). Wie viele Kinder und Jugendliche in Rheinland-Pfalz zu ihnen zählen und sich um pflegebedürftige Familienmitglieder kümmern, ist unbekannt. Die rheinland-pfälzische Familienministerin Katharina Binz will sie aber stärker unterstützen. Das ist eine Gruppe, die noch nicht so richtig betrachtet wurde, sagte die Grünen-Politikerin im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.