Urteil: Autor darf Akten zu Einstein-Mord einsehen

Betrunkener Mann fährt gegen Straßenlaterne und Zaun Ein betrunkener Mann ist mit seinem Auto im Landkreis Altenkirchen gegen eine Straßenlaterne und einen Zaun gefahren. Der Wagen war zuvor auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 23-Jährige blieb bei dem Unfall am späten Sonntagabend in der Ortschaft Helmenzen unverletzt. Den Angaben zufolge verlief der Atemalkoholtest positiv. Zur Höhe des Promillewerts machte die Polizei zunächst keine Angaben. Seinen Führerschein ist der Mann erst einmal los. Außerdem wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.