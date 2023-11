Ursache für Brand in Chemieunternehmen weiterhin unklar

Einen Tag nach dem Großbrand in einer Chemiefabrik in Worms ist die Ursache dafür weiter unklar. Die Brandermittler würden am Freitag den Brandort begehen, sagte ein Polizeisprecher. Wann die ersten Erkenntnisse vorliegen würden, könne nicht abgeschätzt werden.

Das Feuer war am Donnerstagnachmittag ausgebrochen, laut Angaben der betroffenen Firma hatten Kunststoffapparate und Leitungen in einem Produktionsbetrieb Feuer gefangen. Bis in den Abend war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es seien über 100 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Anwohner waren am Donnerstag gewarnt worden, das Gebiet zu meiden sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Abend gab die Feuerwehr Entwarnung, dass keine Gefahr mehr durch Rauch und Dämpfe bestehe. Der Wind hatte Angaben der Stadt zufolge die dicken, schwarzen Rauchwolken vor allem entlang des Rheins Richtung Rheindürkheim und Ibersheim, aber auch auf die hessische Seite getrieben. Die betroffene Firma stellt unter anderem Plexiglas her.