Upamecano fehlt Bayern drei Wochen: de Ligt läuft wieder

Mehr zum Thema

Tödlicher Raserunfall auf Möbelhaus-Parkplatz: Geständnis Im Prozess um einen tödlichen Raserunfall auf dem Parkplatz eines großen Möbelhauses hat der 54 Jahre alte Angeklagte ein weitgehendes Geständnis abgelegt. Zu Beginn des Verfahrens am Mittwoch am Landgericht Augsburg verlas der Verteidiger im Namen seines Mandanten eine Erklärung, in der die Vorwürfe aus der Anklage bis auf einzelne Details eingeräumt wurden.

Stier drückt Besitzer gegen Stallwand: Schwere Verletzungen Bei einer versuchten künstlichen Besamung hat ein etwa 800 Kilogramm schwerer Stier seinen Besitzer gegen eine Stallwand gedrückt. Der 53-Jährige erlitt bei dem Vorfall in der österreichischen Gemeinde Breitenbach am Inn am Dienstag einen Beckenbruch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt ins Krankenhaus.