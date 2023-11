Upahl scheitert gegen Baugenehmigung für Asyl-Unterkunft

Mehr zum Thema

Mehrere Hundert Kilogramm Geisternetze vor Rügen geborgen Aktivisten der Gesellschaft zur Rettung der Delphine haben nach eigenen Angaben an einer gesunkenen Fahrwassertonne vor Rügen in den vergangenen Wochen mehrere Hundert Kilogramm alte Fischernetze aus der Ostsee geholt. Diese sogenannten Geisternetze seien für die Meeresumwelt gefährlich, teilte die Gesellschaft aus München am Mittwoch mit. Fische, die sich darin verfingen, verendeten qualvoll.