Der Dienstag verspricht vielerorts weiterhin unbeständiges Wetter. Dichte Wolken und viel Regen bestimmen den Tag. Ein Blick in den Süden Deutschlands verdeutlicht, wie heftig es werden kann. Die Regensummen sind so hoch, dass die Gefahr von weiteren Überschwemmungen an Bächen und kleineren Flüssen besteht. Zusammen mit den Sturmböen, die in der Nähe der Schauer möglich sind, bleibt es also ungemütlich.

Das wechselhafte Wetter geht am Mittwoch in die nächste Runde. Unter einer oft dichten Wolkendecke bleibt es weiter nass. Das muss jedoch nicht den ganzen Tag so sein, denn immer wieder lockert es auf und der Regen stoppt. Dafür pfeift uns ein fieser Wind um die Ohren. Ruhiger wird’s erst am Donnerstag. Zwar bleibt der Himmel mit Wolken bedeckt, aus denen auch der ein oder andere Regentropfen fällt, aber abgesehen von der Südhälfte sind die Schauer aber eher von kurzer Dauer. Zwischendurch möchte die Sonne nämlich ein Wörtchen mitreden.

