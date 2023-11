Untreue-Ermittlungen gegen Wiegand eingestellt

Mehr zum Thema

Sturm auf dem Brocken und bedecktes Herbstwetter Trübes Wetter erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt in den kommenden Tagen. Am Donnerstag wird es stark bewölkt, gelegentlich kann es etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Der DWD warnt vor schweren Sturm- und Orkanböen, von bis zu 120 Kilometer pro Stunde auf dem Brocken. Im Harzumfeld sind örtlich Sturmböen von 50 bis 70 Kilometer pro Stunde zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 12 bis 15, im Harz bei 8 bis 12 Grad.

Wenig Teilzeitstudierende in Sachsen-Anhalt Rund 2600 der etwa 58.000 Studierenden in Sachsen-Anhalt haben im vergangenen Wintersemester 2022/23 offiziell nicht in Vollzeit studiert. Somit habe der Anteil an Teilzeitstudierenden bei 4,4 Prozent gelegen, hieß es in einer Studie des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE). Im bundesweiten Vergleich rangiert Sachsen-Anhalt damit im Mittelfeld. Im Jahr davor waren es demnach 5,1 Prozent.