Unterricht an mehreren Schulen fällt wegen Winterwetter aus

Tatkräftige Nächstenliebe - Nonne beendet Schlägerei Eine Nonne hat in eine Schlägerei am Münchner Hauptbahnhof eingegriffen und einen Mann dadurch vor schlimmeren Verletzungen bewahrt. Die 51-Jährige habe den Angreifer von seinem Opfer weggedrückt, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. In der Nacht waren demnach zwei betrunkene Männer in Streit geraten. Ein 40-Jähriger schlug daraufhin einen 32-Jährigen zu Boden und trat gegen dessen Kopf.