Unternehmer diskutieren: Strompreise und Klimafonds-Urteil

Bernhard kritisiert Eckpunktepapier: Gewalthilfegesetz Das geplante Gewalthilfegesetz soll jeder Frau Zugang zu Beratungsstellen und Schutz in einem Frauenhaus garantieren - doch die Formulierungen sind aus Sicht von Bremens Frauensenatorin zu vage. Das am Mittwoch diskutierte Eckpunktepapier richte den Fokus zu wenig auf betroffene Frauen, kritisierte Claudia Bernhard (Linke). Der Rechtsanspruch sei viel zu weit gefasst, so dass die Länder diesen nicht rechtssicher umsetzen könnten. Außerdem seien die Kosten so nicht begrenzbar.

Razzia gegen Handel mit scharfen Schreckschusswaffen Die Polizei in Hamburg und Niedersachsen ist am Mittwoch gegen eine Gruppe von mutmaßlichen Waffenhändlern vorgegangen. Die fünf Männer im Alter zwischen 25 und 38 Jahren sollen scharfgemachte Schreckschusswaffen in der Türkei gekauft und in Deutschland wieder verkauft haben. Ein weiterer Mann im Alter von 27 Jahren stehe im Verdacht, eine solche Waffe illegal besessen zu haben, teilte die Polizei am Mittwoch mit.