Unternehmensverbände lehnen neuen Feiertag in Brandenburg ab

Landesrechnungshof-Präsident Weiser mahnt Schuldentilgung an Brandenburgs Rechnungshof-Präsident Christoph Weiser hat bei der Landesregierung Schuldentilgung angemahnt. Allein für die Notlagenkredite der Jahre 2020 und 2021 werde das Land die nächsten 30 Jahre jährlich 85 Millionen Euro an Tilgungszahlungen in seinen Haushalten einplanen müssen, teilte Weiser am Montag zur Vorstellung des Jahresberichts mit. Er kritisierte, dass der Haushaltsüberschuss aus dem Jahr 2022 in Höhe von 343 Millionen Euro nicht zur Schuldentilgung eingesetzt worden sei.