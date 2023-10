Unternehmen kooperieren: Früherkennung von Augenkrankheiten

Mehr zum Thema

Videosprechstunde mit Kinderärzten im Bereitschaftsdienst Ein leichter Infekt, eine Hauterkrankung, oder eine unblutige Wunde: Für akut gesundheitlich angeschlagene Kinder und Jugendliche gibt es an Wochenenden oder Feiertagen nun Videosprechstunden. Das Angebot ergänze den Bereitschaftsdienst ab Mittwoch, wie die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) am Montag mitteilte. Mit dem Service erhalten unsere Patienten auch außerhalb der Sprechzeiten eine schnelle, kompetente Behandlung - und sie ersparen sich den Weg zu einer Praxis, wenn dies nicht unbedingt nötig ist, sagte KVT-Vorsitzende Annette Rommel.