Vivi tut sich für ein Projekt im „Viererlei“ mit einer neuen Geschäftspartnerin zusammen. Um die Verträge zu prüfen, trifft sich Betty mit Tobias in der Kanzlei. Betty weiß, dass Tobias Vivis Ex ist und möchte herausfinden, ob dies geschäftlich ein Problem ist. Beide merken schnell, dass zwischen ihnen etwas in der Luft liegt. Lässt sich Tobias auf einen Flirt ein?