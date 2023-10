Viviens größter Wunsch geht in Erfüllung: Sie erwartet ein Baby, doch es dauert nicht lange, bis sich pure Freude in Sorge verwandelt. Die turbulente Beziehung zu Tobias macht ihr zu schaffen. Sie öffnet sich Nika gegenüber und äußert ihre Zweifel und Ängste. Was rät ihr Nika?

Dies ist der erste Teil der „Unter uns“-Wochenvorschau, moderiert von Sharon Berlinghoff (spielt die Rolle von Vivien Lassner). Teil 2 und 3 gibt es hier: