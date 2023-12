Trotz ihres schlechten Gewissens akzeptiert Nika Patrizias Auftrag, Paco und Stella zur Trennung zu bringen. Als sie Paco in Stellas Abwesenheit besucht, lässt sie ihren Slip in der gemeinsamen Wohnung zurück. Stella findet diesen und die ersten Zweifel wachsen in ihr. Sie stellt Paco zur Rede.

Dies ist der erste Teil der „Unter uns“-Wochenvorschau, moderiert von B ettine Langehein (spielt die Rolle von Stella Richter). Teil 2 und 3 gibt es hier: