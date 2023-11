Am nächsten Montag startet die „Unter uns“-Eventwoche und hier in der Wochenvorschau gibt es gleich einen spannenden Einblick: Jakob hat sich mit Evas gefährlichem Gegner Hector Mertens zusammengetan und hilft ihm bei seiner grausamen Rache an ihr. Danach wollen sich die beiden aus dem Staub machen. Doch Jakob hat die Rechnung ohne Ute gemacht. Die stellt sich ihm mutig entgegen und ist zum Äußersten bereit.

Dies ist der erste Teil der „Unter uns“-Wochenvorschau, moderiert von Jens Hajek (spielt die Rolle Benedikt Huber). Teil 2 und 3 gibt es hier: