Vivien macht sich neue Hoffnungen auf Tobias, seit der ihr bei ihrer Panikattacke an Halloween zur Seite gestanden hat. Sie wurde nämlich an ihre Vergewaltigung an Halloween vor zwei Jahren erinnert. Umso schöner war es jedoch, dass Tobias nun für sie da war. Glücklich glaubt sie daran, dass Tobias und sie doch nochmal eine Chance haben. Sie nimmt sich sogar vor, ihm von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. Da trifft sie Tobias‘ neue Freundin Betty im „Schiller“. Höflich beginnt sie eine Unterhaltung mit ihr. Da sagt Betty allerdings etwas, das sie in Mark und Bein trifft: Sie verrät ihr nämlich, dass Tobias ihr von ihrer Vergewaltigung erzählt hat. Wie sich das abspielt, zeigt das Video oben.