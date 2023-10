Lars Steinhöfel ist aktuell in der besten Form seines Lebens!

Die richtige Ernährung zu finden, mit der man dauerhaft gut leben kann – damit beschäftigt sich der „Unter uns“-Schauspieler gerade intensiv. Und die ersten Erfolge zeichnen sich deutlich an seinem erschlankten Körper ab, in dem sich der 37-Jährige deutlich wohler fühlt. Was genau Lars Steinhöfel dafür gemacht hat und warum alles mit der Liebe zu sich selbst angefangen hat, gibt es im Video zu sehen.