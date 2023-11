Nach einer kleinen Pause ist Claudelle pünkltich zur großen „Unter uns“-Eventwoche „Vertrau mir – Ich bin dein Mörder“ wieder zurück in der Schillerallee. Dabei hat sie an ihrem ersten Drehtag eine kleine Überrachung erlebt, wie sie uns im Interview erzählt „Als ich so unten am Empfang reingekommen bin, war ich so: ‘Oh, die kenne ich ja gar nicht’ und sie dachten bestimmt auch schon: ‘Wer ist das denn’?“

Ja, seit Claudelles Pause im März diesen Jahres hat sich bei „Unter uns“ viel getan. Aber nicht nur in der Serie, sondern auch bei der 49-Jährigen privat. Mit ihrem Mann Peter Olsson lebt sie abwechselnd in Düsseldorf, Amsterdam oder auf Mallorca. Und da wäre auch noch Claudelles neue Lebensaufgabe: Sie wird bald Oma!