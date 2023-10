Vivien kann ihrer ehemals besten Freundin Sina nicht verzeihen, dass sie ihr damals nichts von Davids Intrige gegen sie gesagt hat. Daher hat sie den Kontakt zu ihr abgebrochen. Auch den Job in Sinas Praxis hat sie geschmissen, obwohl Sina sie nicht vorzeitig gehen lassen wollte. Nun hat Vivien jedoch einen Grund, nochmal in der Praxis vorbeizukommen: Sie will Sina darüber informieren, dass sie schwanger ist und Sina sie nun doch aus dem Vertrag herauslassen muss. Wie verläuft das erste Gespräch der beiden Frauen seit ihrer Funkstille? Frostig oder gibt es Hoffnung auf Versöhnung? Das Video oben verrät mehr.