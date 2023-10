Nadines Blind Date ist richtig gut gelaufen. So gut, dass sie gleich am ersten Abend mit ihrem Date Philipp im Bett eines Hotelzimmers gelandet ist. Doch als sie bei Huber Bau zum Dienst erscheint, erfährt sie, dass ihr Date sie angeschwindelt hat. Er heißt gar nicht Philipp, sondern Henry Gerlach und ist auch kein Lehrer, sondern von Benedikt Huber als Bombenentschärfer engagiert worden. Nadine fühlt sich getäuscht und bereut die gemeinsame Nacht. Zusammen mit Bambi, Sina und Ronja plant sie eine Revanche. Was genau Nadine gegen den Schwindler ausheckt, ist im Video oben zu sehen.