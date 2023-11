Nadine geriet in eine Extremsituation, als sie im Keller der Schillerallee 10 unter Henrys Anleitung eine Bombe entschärfen musste. Dieser Vorfall lässt sie nun in ihrem Alltag nicht mehr los. Obwohl anfangs alles ganz normal scheint: Nadine geht ins „Schiller“, wo sie mit ihren Freunden an einem Dart-Turnier teilnehmen will. Aber als sie ihre Pfeile auspackt, beginnen plötzlich ihre Hände unkontrolliert zu zittern. Schnell packt sie die Pfeile wieder ein und flüchtet aus der Kneipe. Henry hat mitbekommen, dass mit Nadine etwas nicht stimmt und geht ihr hinterher, um nach ihr zu schauen. Aber lässt sich Nadine von ihm helfen? Das ist oben im Video zu sehen.

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp - HIER direkt ausprobieren!