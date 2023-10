Jakob hat offenbar die Seiten gewechselt und will Verena helfen, Eva zu schnappen. Er weiß, wann und wo diese sich mit Dominic treffen will, um dann gemeinsam mit ihm zu fliehen. Und das verrät er nun Verena. Die will Evas Treffen mit Dominic nutzen, um sie zu entführen. Und so versteckt sich Verena kurz vor der vereinbarten Zeit an dem Treffpunkt und lauert Eva auf. Wird sie Eva antreffen? Das Video oben verrät mehr.