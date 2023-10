Iris Werlin wurde am 04. Oktober 1958 in Brugg in der Schweiz geboren. Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Danach spielte sie in zahlreichen Theaterstücken mit und übernahm verschiedene TV-Gastrollen wie z. B. in „Eine für alle“, „Unser Charly“, „Löwenzahn“ und „Ein Fall für zwei”.