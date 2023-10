Ihr Alptraum jährt sich: An Halloween vor zwei Jahren wurde Vivien betäubt und vergewaltigt. Nun wird sie von ihrer Geschäftspartnerin Betty zu einer Halloween-Party eingeladen. Sie findet bei deren reichen Anwaltseltern statt und es sind „voll die wichtigen Leute da“. Vivien sagt ihr daher für die Party zu.

Ihre Freundin Nika rät Vivien allerdings davon ab, zu der Party zu gehen. Immerhin hat sie schlimme Erinnerungen an Halloween. Aber Vivien ist fest entschlossen hinzugehen. „Ich komme damit klar, okay? Ich werde mich ganz sicher nicht zu Hause einsperren.“ Sie will mit der Sache von damals endlich abschließen. Also geht sie ins „Viererleih“ und holt sich „den heißesten Fummel“, den sie finden kann. Aber hat sie ihr Halloween-Trauma wirklich schon überwunden? Das Video oben verrät mehr.