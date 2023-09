Diese Woche wird alles verändern!

Dunkle Machenschaften, gefährliches Doppelspiel und eine geheime Schwangerschaft: In der „Unter uns“- Schillerallee ist keiner mehr sicher! Die „Unter uns“-Eventwoche bietet auch in diesem Jahr einen echten Adrenalinkick! Passend zum Motto „Vertrau mir – Ich bin dein Mörder“ geht es um Leben und Tod. Und so viel kann verraten werden: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit! Wie die Schauspieler den Dreh erlebt haben und was sie schon verraten können, gibt es im Video zu sehen.