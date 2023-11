David hat Sina gefragt, ob er den Job am Empfang in ihrer Praxis haben kann. Damit bringt er Sina jedoch in einen Gewissenskonflikt. Ihre Freundin Vivien will nämlich nicht, dass David die Stelle bekommt, da er dann Einblick in ihre Krankenakte hat. Wenn er sieht, seit wann sie schwanger ist, könnte er glauben, dass er der Vater ihres Kindes ist. Und das will Vivien nicht. Daher hat Sina ihr versprochen, David nicht einzustellen. Aber nun will der den Job unbedingt haben. Er nennt ihr gute Gründe, warum er die Idealbesetzung ist. Wie reagiert Sina und wird sie Vivien davon erzählen? Das zeigt das Video oben.

