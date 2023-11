Hector Mertens hat einen grausamen Plan: Er will, dass Jakob ihm Eva ausliefert, sonst zündet er im Haus der Schillerallee 10 eine Bombe. Die Hausbewohner wissen anfangs noch gar nicht, in welcher Gefahr sie schweben. Sie haben bloß die Information, dass in der Nachbarschaft eine Bombe entschärft wird und sie deswegen alle zu Hause bleiben sollen. Zudem bemerken sie einen Ausfall des Funknetzes, aber das könnte bloß eine technische Störung sein. Nur David ist es, dem nach einiger Zeit etwas merkwürdig vorkommt. Was ihm auffällt und wie sich dann seine dunkle Vorahnung bestätigt, zeigt das Video oben.