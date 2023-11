Unter uns: Alexander Milo spielt Jakob Huber

Alexander Milo wurde am 22. März 1980 in Reutlingen geboren. Der bodenständige Schwabe mit serbischen Wurzeln ging 2002 nach Berlin und schlug sich dort als Barkeeper durch die dortigen Clubs und Bars, um sich die Schauspielschule in Berlin-Kreuzberg (Fritz-Kirchhoff-Schule) leisten zu können. "Morgens Schauspielschule und abends hinterm Tresen stehen: Das war knochenhart – aber es hat mich weitergebracht und ich hab ‘ne Menge Menschen kennengelernt, was mir für den Beruf sehr viel gebracht hat.“ Weitere Schauspielworkshops folgten – und erste Rollen auch.

In der RTL-Serie "Der Lehrer" spielte Alexander Milo 2007 seine erste Hauptrolle im TV. Bisher hat er in mehr als 30 Produktionen mitgewirkt - unter anderem in "Tatort Münster", "Großstadtrevier", "Katie Fforde", "Soko Leipzig", "Die Pfefferkörner" und "Der Alte". Zuletzt hat er die Dreharbeiten für "Letzte Spur Berlin" und die amerikanischen Serie "Berlin Station" abgeschlossen.