"Unser Hof - mit Cheyenne und Nino": Neue Reality-Doku startet bald

Nach dem großen Stall-Einweihungsfest am Wochenende - bei dem auch noch einige Szenen für die Reality-Doku gedreht wurden -, ist vor dem Streaming-Start. Wie der Sender Sky am Montag bekannt gegeben hat, werden die vier Episoden des "Diese Ochsenknechts"-Ablegers "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino" ab 22. November bei Sky, dem Streaming-Service Wow und immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sky Nature zu sehen sein.

Die Fans von Cheyenne (23) und Nino Sifkovits dürften sich auf Einblicke in das Hof- und Familienleben auf ihrem Chianinahof in der Steiermark in Österreich freuen. Das Anwesen soll um einen hochmodernen, fast autark laufenden Stall erweitert werden. Das kostspielige Projekt sorgt allerdings nicht nur für schlaflose Nächte, Nino erleidet auch noch einen Bandscheibenvorfall. Gleichzeitig muss die Familie mit dem neuen Baby Matteo einen neuen Alltag finden. Und als wäre das nicht schon genug, macht das deutsche Ex-Model Cheyenne auch noch eine Weiterbildung im Bereich Landwirtschaft.

Anders als in der Personality-Dokusoap "Diese Ochsenknechts" kommen beim Ableger auch Experten und Expertinnen in nachhaltiger Landwirtschaft zu Wort. Doch das Familienleben der inzwischen vierköpfigen Familie - Tochter Mavie kam im März 2021 zur Welt, Sohn Matteo im Mai 2023 - kommt dabei ebenfalls nicht zu kurz. "Begleitet uns ein Jahr lang auf dem Chianinahof in vier Folgen mit bestem Entertainment", lockt Cheyenne auch ihre Instagram-Followerinnen und Follower.

Nino und die Tochter von Multitalent Natascha Ochsenknecht (59) und Schauspieler Uwe Ochsenknecht (67) sind seit 2019 ein Paar, 2022 folgte die Hochzeit.

Die Personality-Dokusoap "Diese Ochsenknechts" startete 2022 mit der ersten Staffel. Die zweite lief Anfang dieses Jahres. Die dritte soll bereits in Arbeit und 2024 zu sehen sein.

