Unnötiger Fehler: Darum solltet ihr Kaffee nie vor zehn Uhr trinken

Natürlich läuft jeder Tag anders ab. Für den Durchschnittskaffeetrinker dürfte aber zehn Uhr ein guter Anhaltspunkt sein, um die natürliche Cortisolausschüttung nicht noch zu pushen. Pluspunkte gibt es, wenn ihr in der Mittagszeit auch noch eine kleine Pause vom Kaffee einlegt, auch wenn das Cortisollevel hier nicht ganz so hoch ist.

Übrigens: Je nachdem, wie euer Körper arbeitet, kann Koffein zwischen mindestens zweieinhalb und deutlich über zehn Stunden in eurem System bleiben. Achtet also auf euren persönlichen Rhythmus, wenn ihr abends gut schlafen wollt. Denn an sich ist Kaffee durchaus gesund - Kaffeetrinker leben sogar länger, wie schwedische Forscher nachgewiesen haben. Also, ran an die heiße Tasse. Nur eben zum richtigen Zeitpunkt.

Zum Angebot: Kaffeemaschinen-Bestseller bei Amazon ansehen*