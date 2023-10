Universität Vechta forscht zu künstlichen Fischlebensmitteln

Mehr zum Thema

Unnötige HVV-Post, Einheitsparty: Steuerzahlerbund rügt Der Bund der Steuerzahler hat in Hamburg erneut mehrere Fälle gefunden, in denen seiner Meinung nach öffentliche Gelder verschwendet wurden. Sieben davon sind Teil des am Dienstag veröffentlichten sogenannten Schwarzbuches. Darin werden bundesweit 100 exemplarische Projekte im Hinblick auf die Kosten kritisiert. Hamburg werden vom Bund der Steuerzahler dabei zu teure PR-Aktionen, zu lange Bauzeiten, Kostenexplosionen und teure Fehler vorgeworfen.